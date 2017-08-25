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UEFA 'nden Pogba'ya ödül

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 17:28 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 17:30
UEFA Avrupa Ligi'nden Pogba'ya ödül

, UEFA 'nde geçen sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

UEFA 'nde 2016-17 sezonunun en değerli oyuncusu, 'da forma giyen oldu.

UEFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Avrupa Ligi'nde kupaya uzanan Manchester United'da forma giyen Pogba'nın, organizasyonun en değerli oyuncusu seçildiği belirtildi.

Geçen sezonun en değerli oyuncusu kategorisinde adaylar arasında yer alan takım arkadaşları Henrikh Mkhitaryan ve Zlatan Ibrahimovic'i geçen Pogba, UEFA tarafından plaketle ödüllendirildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Pogba ise, "UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez verilen en değerli oyuncu ödülünü kazanmak benim için onurdur. Umarım, bu sezon da geçen yılki gibi iyi geçer." ifadelerini kullandı.

Pogba, geçen sezon Manchester United formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 15 maçta forma giymiş ve 3 gole imza atmıştı.

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UEFA Avrupa Ligi'nden Pogba'ya ödül
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