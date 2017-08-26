5 gollü sessiz gece Göz-Göz damgası: 3-2

Baştan sonra nefes geçen maçı Göztepe 3-2 kazandı.9' Kucka26' Tayfur44' Ghilas45+3 Rodallega68' Jahovic

STAT: Bornova (Seyircisiz)

HAKEM: Serkan Çınar



GÖZTEPE: Beto, Sabri, Peybernes, Kadu, Adama Traore, Rotman, Castro, Jahovic, Scarione, Tayfur, Ghilas

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

TRABZONSPOR: Onur, Joao Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Olcay, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal







Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşan Göztepe ile Trabzonspor, sahaya geçen haftaki kadrolarından iki değişiklik yaparak çıktı.

Göztepe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan kaleci Beto'nun maç öncesi ısınırken ağrıları arttığı belirtildi. Kadrodan çıkarılan Beto'nun yerine Günay Güvenç kalede yer aldı. Yedek kaleci ise Yavuz Aygün oldu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, geçen haftaki Kayserispor maçı kadrosunda yaptığı iki değişiklikle takımını sahaya sürdü. Kayseri deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Leo ve Halil Akbunar'ın yerine Traore ve Tayfur Bingöl, Trabzonspor karşısında şans buldu.

Konuk ekip Trabzonspor'da da Fenerbahçe maçı kadrosundan iki değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, geçen haftaki 11'de yer alan Bero ve Burak Yılmaz yerine Bongonda ve Rodallega'yı tercih etti.

Göztepe ile Trabzonspor en son 2002-2003 sezonunda karşı karşıya gelmiş, o sezon İzmir'de oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.





GÖZTEPE, CEZASINI TAMAMLADI

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, karşılaşmaya taraftarından yoksun çıktı.

Trabzonspor maçıyla 2 maçlık seyircisiz oynama cezasını tamamlayan sarı-kırmızılılar, 5. haftada Gençlerbirliği maçında seyircisiyle buluşacak.

Yaklaşık 300 Trabzonspor taraftarı müsabakayı kale arkası tribününden izledi.