Canım ciğerim

KOCAMAN ÇOK İYİ HOCA
Galatasaray Teknik Direktörü
Tudor, Sivasspor
karşısında çok iyi oynadıklarını ve 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Sert bir rakibe karşı oynadıklarını ve galibiyetten dolayı taraftara teşekkür eden Hırvat çalıştırıcı
iki gol atan Tolga Ciğerci
için, "Tolga, çalıştığım en karakterli, profesyonel futbolculardan biri. Geçen sezonun üzerine koyarak oynuyor, defansif-ofansif geçişi çok iyi yapıyor
" dedi. Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman'a da sahip çıkan Tudor, bir soru üzerine "Büyük ihtimalle şu anda basın mensupları Aykut Kocaman'ı linç ediyordur. Ben Aykut Kocaman'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Sadece kötü bir başlangıç yaptı.
Türkiye'de düşünceler çabuk değişiyor" yorumunda bulundu.
TUDOR'UN GÖNLÜNÜ ALDILAR
Kayseri
spor maçı öncesi stat hoparlöründen ismi anons edildiğinde yuhalanan Galatasaray
Teknik Direktörü İgor Tudor, iki haftada taraftarın güvenini kazandı. Sarıkırmızılı tribünler Sivasspor maçı öncesi Hırvat hocaya tezahüratlarla destek verdi.
YİĞİDO'YA ÇIKIŞ YOK
Galatasaray, Süper Lig
'de Sivasspor'a evinde puan yitirmedi. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 12 lig maçında da sarı-kırmızılı ekip galip gelmeyi başardı. Deplasmanda Galatasaray'dan puan alamayan Sivasspor, rakibine sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 28 gol gördü.
99 MAÇTA YAPTIĞINI 3 MAÇTA BAŞARDI!
Bu sezon öncesinde kariyeri boyunca çıktığı 99 maçta
sadece 4 gol atabilen Tolga Ciğerci, bu gol sayısına üç maçta ulaştı. Kayseri ve Osmanlı ağlarına birer gol bırakan 25 yaşındaki orta saha, dün de ağları 2 kez sarstı. Kariyerinde ilk defa bir mücadelede iki gol birden atan Tolga, "Çok çalışıyorum. Başarımı Milli Takım
'da da sürdürmek istiyorum" dedi.