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Giriş Tarihi: 26.8.2017 18:54 Güncelleme Tarihi: 26.8.2017 19:01
CANLI | Beşiktaş-Bursaspor

İlhan Cavcav Sezonu 3. hafta maçında son 2 sezonun şampiyonu taraftarıyla buluşuyor... Kara kartal sahasında 'u konuk ediyor.

, 'in 3. haftasında evinde 'u konuk ediyor.

19.45'te başlayacak olan mücadeleyi hakem yönetecek. Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, ikinci haftada Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle dönerek 4 puan topladı.

Bursaspor ise Başakşehir mağlubiyetiyle sezona giriş yaptı. Geçen hafta ise Alanyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti..

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Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Bebel, Cenk
Bursaspor: Harun, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Deniz, Batalla, Delarge, Stancu
Saat: 19.45
Stat: Vodafone Park
Hakem: Mete Kalkavan


LİGDE 97. BULUŞMA

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde yarın 97. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 96 lig maçından 44'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 8 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 131 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki müsabakaları Beşiktaş, evinde 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.

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CANLI | Beşiktaş-Bursaspor
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