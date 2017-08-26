CANLI | Beşiktaş-Bursaspor

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Süper Lig 'in 3. haftasında evinde Bursaspor 'u konuk ediyor.19.45'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sezona Antalya spor galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, ikinci haftada Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle dönerek 4 puan topladı.Bursaspor ise Başakşehir mağlubiyetiyle sezona giriş yaptı. Geçen hafta ise Alanyaspor'u evinde 3-2 mağlup etti..: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Bebel, Cenk: Harun, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Deniz, Batalla, Delarge, Stancu: 19.45: Vodafone Park: Mete Kalkavan



LİGDE 97. BULUŞMA

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde yarın 97. kez karşı karşıya geliyor.



İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 96 lig maçından 44'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 8 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 131 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi.



Geçen sezonki müsabakaları Beşiktaş, evinde 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.