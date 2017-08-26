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'a, yeni sezon öncesi konser morali

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.8.2017 17:52
Diyarbekirspor'a, yeni sezon öncesi konser morali

, sezon açılışını konserle gerçekleştirdi. Yeşil kırmızılı kulüp, 26 Ağustos’ta başlayacak lig öncesi ve konserinde Diyarbakırlılarla buluştu.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından , yeni sezon öncesinde moral depoladı. Başkan 'nun düzenlediği gecede, ve sahneye çıktı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, yeni sezon öncesinde moral depoladı. Kulüp Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun düzenlediği organizasyonda İzzet Yıldızhan ve Bedri Ayseli, şarkılarıyla Diyarbakırlılar'ı coşturdu. Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen konsere Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir de katıldı.

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Diyarbekirspor'a, yeni sezon öncesi konser morali
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