Diyarbekirspor'a, yeni sezon öncesi konser morali

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yeni sezon öncesinde moral depoladı. Başkan Bilal Kadayıfçıoğlu'nun düzenlediği gecede, İzzet Yıldızhan ve Bedri Ayseli sahneye çıktı.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, yeni sezon öncesinde moral depoladı. Kulüp Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun düzenlediği organizasyonda İzzet Yıldızhan ve Bedri Ayseli, şarkılarıyla Diyarbakırlılar'ı coşturdu. Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen konsere Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir de katıldı.