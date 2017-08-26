İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde Makedonya temsilcisi Vardar'a elenerek büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İlk iki haftada Göztepe ve Trabzon ile oynadığı karşılaşmalardan 2-2'lik skorla ayrılan Sarı-Lacivertliler ekipte hedef deplasmanda kazanarak ligdeki ilk 3 puanını kazanmak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Jose Fernandao ve Vardar maçında sakatlanan Alper Potuk Kırmızı-Siyahlılara karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Sarı-Lacivertli ekibin Gençlerbirliği'ne şansı tutuyor. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynanan son 33 maçın sadece 3 defa kaybetti. İki takım arasında geçen sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, 3-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanmayı bildi.

MUHTEMELER 11'LER

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, - Zeki Yavru, Sergey Politevich,Luccas Claro,Halil İbrahim Pehlivan, - Marko Milinkovic, Kamal Issah, - Ahmet İlhan Özek, Abdul Khalili,Serdar Özkan, -Tokelo Rantie

Fenerbahçe: Volkan Demireli Isla, Neustader, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef De Souza, Dirar, Aatıf Chahechouhe, Valbuena, Roberto Soldado

MAÇIN HAKEMİ

Ligin 3'üncü haftasında yarın saat 21.45'te Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.