Kartal 3 puanı aldı tat vermedi

Beşiktaş, taraftarı önünde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Vodafone Park'ta yenilmezlik serisini sürdüren Kartal'a galibiyeti getiren goller Tosic ve Atiba'dan geldi. Futboluyla taraftarından alkış alan siyah beyazlı takım gol yollarında tutuk kaldı. Rakibi üzerinde baskısını hiç düşürmeyen Beşiktaş sonuca gitmekte zorlandı. Kartal'a galibiyeti getiren goller ise duran toplardan geldi. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI



18. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte Tosic, tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0



23. dakikada Ekong'un pasında defansın arkasına sarkan Stancu'nun sol kanattan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Delarge, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1



25. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in vuruşunda meşin yuvarlak, üst direkten sekerek, oyun alanına döndü.



27. dakikada Adriano'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.



34. dakikada Cenk'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.



41. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında direk kaleye giden topu kaleci Harun, kornere çeldi.







MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI

58. dakikada Tosic'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Cenk Tosun'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü.

63. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topta, ön direkte Stancu'nun yaptığı vuruşta kaleci Fabricio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

64. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Kale sahasının sağ çaprazında topu önünde bulan Hutchinson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.







BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA BULUŞTU

Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor'u konuk eden Beşiktaş, uzun bir aranın ardından taraftarlarıyla buluştu.

Şampiyon tamamladığı sezonun son haftasında 3 Haziran'da sahasında Osmanlıspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran siyah-beyazlı takım, 84 gün aranın ardından taraftarlarının önünde maça çıktı.

Beşiktaş, sezonun ilk haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı cezası nedeniyle seyircisiz oynamıştı. Siyah-beyazlı takım, Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile Samsun'da oynadığı maçta aldığı ceza nedeniyle sezonun ilk maçında taraftarlarından yoksun mücadele etmişti.





KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik direktör yedeğe çektiği Andreas Beck ile Tolgay Arslan'ın yerine Bursaspor karşısında Adriano Correia ve Atiba Hutchinson'a ilk 11'de görev verdi.

Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Gary Medel, Jeremain Lens, Orkan Çınar ve Alvaro Negredo'nun yanı sıra Tolga Zengin, Sedat Şahintürk, Necip Uysal, Mustafa Pektemek maçta yedek soyundu.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Bursaspor ile yaptığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle bu sezon Vodafone Park'taki ilk maçı takip edemeyen taraftarlar, 41 bin 903 seyirci kapasiteli stadı tamamen doldurdu.





BURSASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Bursaspor'da da teknik direktör Paul Le Guen geçen hafta oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Josua John'un yerine ilk 11'de Delarge Dzon ve Deniz Yılmaz, Beşiktaş karşısında görev yaptı.

Bu arada İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği Bursasporlu taraftarlar karşılaşmayı statta takip edemedi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, milli takım aday kadrosuna davet edilmeyen Oğuzhan Özyakup'a maç öncesi destek oldu.

Isınma hareketleri sırasında tribüne çağrılan siyah-beyazlı oyuncu, karşılaşmanın başlamasından önce Oğuzhan Özyakup lehine tezahüratlar yaptı.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Fabricio, Adriano (Dk. 79 Beck), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 85 Tolgay Arslan), Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 72 Negredo)

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Batalla, Deniz Yılmaz (Dk. 66 Ekoko), Delarge (Dk. 77 Sinan Bakış), Stancu (Dk. 82 Jorquera)

Goller: Dk. 18 Tosic, Dk. 64 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 23 Delarge (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Adriano, Dk. 86 Beck (Beşiktaş), Dk. 36 Barış Yardımcı, Dk. 68 Agu, Dk. 90+4 Ekoko (Bursaspor)