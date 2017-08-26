Yeni transfer, Fenerbahçe maçında sahada

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Başkent ekibinde, tedavilerine devam edilen Aleksandar Scekic ve kaleci Taha Cengiz Demirtaş, yarınki maçta sahada yer alamayacak.

JAİLTON'UN LİSANS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Başkent ekibi, Çin 2. Ligi'nden transfer ettiği Jailton Lourenco Da Silva'nın (Jailton Paraiba) lisans sorununu çözdü.

Brezilyalı kanat oyuncusu Jailton, teknik direktör Özat'ın görev vermesi durumunda yarınki maçta Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek.

Kırmızı-siyahlıların yeni transferi, kadrodaki 14. yabancı futbolcu oldu.

5 YABANCI OYUNCU TRANSFER ETTİ

Yabancı futbolcularından 3'ünü gönderen, 2'sini kadro dışı bırakan Gençlerbirliği, 5 yabancı oyuncu transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüp, geçen sezon devre arasında transfer ettiği Agon Mehmeti, Jonathan Ring ve Etien Velikonja'nın sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Başkent ekibi ayrıca Rumen Cosmin Matei ve hayatını kaybeden duayen başkan İlhan Cavcav'ın hastanede yatarken sözleşme imzalattığı son transferi Brezilyalı Bady'yi ise kadro dışı bıraktı.

Son olarak Jailton'u renklerine bağlayan Gençlerbirliği, sezon öncesi Elvis Manu, Petar Skuletic, Ousmane Ndiaye ve Dialo Guidileye'yi kadrosuna kattı.