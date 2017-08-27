Ahmet Baydar kimdir? 1967 Yılında Konya'da doğan ABK Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydar; İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladıktan sonra 1993 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik anabilim dalında ve Yönetim Organizasyon bilim dalında master programını tamamladı.

Ahmet Baydar; Avrupa İş Ahlakı Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Konyaspor As başkandır. İdeal Gençlik ve Spor Kulübünün başkanlığını da yürütmektedir.