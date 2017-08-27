Ankara'da nefes aldı: 1-2

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştı.. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında Gençler'i 2-1 ile geçti.



Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe

20' Palitsevich (K.K.)

37' Ahmet Oğuz (P.)

67' Ozan Tufan



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STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ranite, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim, Dialo, Palitsevich, L. Claro, Uğur, Ahmet İlhan, Manu, Issah

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Vardar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kadrosuna göre takımının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Kocaman, kalede Kameni'nin yerine Volkan Demirel'i ve savunmanın solunda İsmail Köybaşı'nın yerine de Hasan Ali Kaldırım'ı ilk 11'de başlattı.

Kocaman ayrıca, sakat futbolcular Alper Potuk ve Robin van Persie'nin yerine de yeni transferler Giuliano de Paula ve Roberto Soldado'ya ilk 11'de şans verdi. Giuliano ve Soldado, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda, Vardar maçında sakatlanan Van Persie ile Alper Potuk, Ankara'ya getirilmedi. Sakatlığı süren Mehmet Ekici ile takımla çalışmalara henüz dün başlayan Jose Fernandao da başkent deplasmanında kadroda yer almadı.





ÖZAT'TAN KAPTANLARA GÖREV

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, geçen hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-0 yenildikleri maçın kadrosuna almadığı takım kaptanları Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Yeni transferlerden Elvis Manu ve Dialo'yu ilk kez kırmızı-siyahlı takımda ilk 11'de başlatan Özat, Konya'ya götürmediği Vedat Muric'i ise bu karşılaşmada yanında oturttu.

Gençlerbirliği'nde Çin 2. Ligi'nden transfer edilen ve lisans sorunu hafta içi çözülen Brezilyalı kanat oyuncusu Jailton, 21 kişilik maç kadrosuna alındı.

Özat, yeni transferlerden Skuletic ve orta saha oyuncusu Khalili'ye ise 21 kişilik maç kadrosunda yer vermedi.