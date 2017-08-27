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Giriş Tarihi: 27.8.2017 19:59 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 20:05
CANLI | Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor

İlhan Cavcav Sezonu 3. hafta maçında geçen sezonun flaş takımı sahasında 'u ağırlıyor.

, 'in 3. haftasında 'u konuk ediyor.

Türkiye'yi bu sezon 'nde grup aşamasında temsil edecek iki takımın karşı karşıya geldiği müsabaka Stadı'nda oynanıyor. Son lig maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, sahasında kazanarak lig yarışındaki iddiasını ortaya koymak istiyor.

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STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.45
YAYIN: beIN Sports 2

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Mehdi, Ali, Ömer Ali, Musa, Fofana, Milosevic
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

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CANLI | Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor
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