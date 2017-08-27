CANLI | Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.

Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında temsil edecek iki takımın karşı karşıya geldiği müsabaka Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor. Son lig maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, sahasında kazanarak lig yarışındaki iddiasını ortaya koymak istiyor.



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STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 19.45

YAYIN: beIN Sports 2

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Mehdi, Ali, Ömer Ali, Musa, Fofana, Milosevic

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay