Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'de ışık yok!"

Erman Toroğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını yorumladı! İşte o sözler...



"Mehmet Topal-Souza ikilisinden birini oynatacak olsam Souza'yı oynatırım."

"Mehmet Topal stoper oynatırsan kendi kalene bomba. O da iyi değil. Mehmet Topal mı Souza mı desen ben Souza'yı tercih ederim."

"Valbuena top istemiyor, en fazla boşa çıkan oyuncu o. En fazla gayret edip açığa çıktığı için ona atıyorlar. Cennetlik canını cehenneme sokuyor. Halbuki Fenerbahçe'de 4-5 oyuncunun boşa çıkması lazım. Sen en iyisine atacaksın. Fenerbahçe'de en iyisi yok. Mecburen ona atıyorlar. Diğerleri saklanıyorlar arkada."

"Hikayeyi bırakın. Fenerbahçe takım olma yolunda değil. O ışığı göremiyorum."



(İlk yarı için) "10 kişi kalan Gençlerbirliği'ne karşı Fenerbahçe tedirginse hala ayıp ya. Fenerbahçe'nin 3 yapması lazım en az."