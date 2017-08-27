Oğuzhan: Lucescu için değişik olacak

Şenol Güneş ve Mircea Lucescu hakkında konuşan başarılı oyuncu, Milli Takımın 2018 Dünya Kupası şansını da değerlendirdi.

Şenol Güneş'i ilk kez 2002 yılında Türk Mili Takımı başında Dünya Kupası'nda izlediğini belirten Oğuzhan, "Şenol Güneş'i ilk gördüğümde 2002 Dünya Kupası'ydı. O zamanlar çok ufaktım ama hayalim yine de futbolcu olmaktı. Aradan geçen yılların ardından Şenol Güneş ile çalışmak benim için enteresan oldu. Onunla birlikte 2 şampiyonluk kazandık Beşiktaş'ta" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ HAKKINDA

Güneş'in harika bir teknik adam olduğunu belirten Oğuzhan, "Kendisi çok iyi bir teknik adam. Genç oyuncular ile de çok yakından ilgileniyor ve onların başarılı olmalarında fayda sağlıyor. Beşiktaş'ta birbirlerine yakın oyunculardan oluşan bir takımız. Çok iyi bir arkadaşlığımız var takım içinde. Sahadaki kalite de başarıyı getiriyor" diye konuştu.

LUCESCU VE MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansını ve yeni teknik adam Lucescu hakkında da açıklamalarda bulunan genç yıldız, "İlk maçı Ukrayna'ya karşı oynamamız Lucescu için çok değişik olacak. Uzun süre orada teknik adamlık yapmış biri ve Ukrayna'yı yakından tanıyan bir isim. Bu durumun bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Zaten mutlak kazanmamız gereken bir maç. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

2016 Avrupa Şampiyonası'na katılırken iplerin kendi ellerinde olmadığını ancak durumun şimdi daha farklı olduğunu belirten Oğuzhan, "Avrupa Şampiyonası'nda olduğumuz grupta işler bizim elimizde değildi ama şimdi öyle değil. İyi bir takımımız var ama zor bir gruptayız. Fakat Dünya Kupası'na gitmek için şansımız var" değerlendirmesinde bulundu.