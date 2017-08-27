Süper Lig ekibinde ByLock depremi!

Geçen ay internette, basın kartı sahibi olan ByLock kullanıcıları listesi yayınlandı. Konya'daki 'Anadolu'da Bugün' isimli gazetenin sahibi Ahmet Baydar da bu listedeydi. Konya merkezli ABK Şirketler Grubu Başkanı olan Baydar, aynı zamanda Konyaspor'un başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğünü de yapıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Baydar, ByLock'lu hattın üzerine kayıtlı olmasına rağmen telefonun Selim Kaya adlı eski çalışanı tarafından Ankara'da kullanıldığını belirtti. Baydar, hattın şirket için alındığını ve Selim Kaya'nın da çalışanlarından biri olabileceğini ancak bu kişiyi tanımadığını dile getirdi.