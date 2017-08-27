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ekibinde depremi!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 10:55
Süper Lig ekibinde ByLock depremi!

Atiker Başkanı Ahmet Şan’dan sonra başkan yardımcısı ve kulübün basın sözcüsü adına kayıtlı telefonda da çıktı.

Geçen ay internette, basın kartı sahibi olan kullanıcıları listesi yayınlandı. Konya'daki 'Anadolu'da Bugün' isimli gazetenin sahibi da bu listedeydi. Konya merkezli ABK Şirketler Grubu Başkanı olan Baydar, aynı zamanda 'un başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğünü de yapıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Baydar, ByLock'lu hattın üzerine kayıtlı olmasına rağmen telefonun Selim Kaya adlı eski çalışanı tarafından Ankara'da kullanıldığını belirtti. Baydar, hattın şirket için alındığını ve Selim Kaya'nın da çalışanlarından biri olabileceğini ancak bu kişiyi tanımadığını dile getirdi.

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Süper Lig ekibinde ByLock depremi!
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