Süper Lig'e bir Fransız daha! İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri (27 Ağustos)

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Andreas Beck'in formsuzluğu, Gökhan Gönül'ün sakatlığı sağ bek ihtiyacı doğurunca siyah beyazlılar harekete geçti. Öte yandan Beşiktaşlı yönetici Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba açıklaması geldi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Süper Lig'e bir Fransız daha!

Süper Lig'e bu sezon transfer olan Bafetimbi Gomis, Mathieu Valbuena, Jeremy Menez, Samir Nasri, Gaël Clichy gibi yıldız isimlerin yanına bir Fransız daha geliyor!

Andreas Beck'in performansından memnun kalmayan Beşiktaş, sağ bek takviyesi için harekete geçti.

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün sakatlığında Andreas Beck'e güvenini kaybetti. Siyah beyazlı ekibin hedefinded Mathieu Debuchy var.

Gökhan Gönül'ün yaklaşık 2.5 ay daha sahalardan uzak kalacak olması ve Beck'in formsuzluğu, Beşiktaş'ı alternatif arayışlarına itti.

Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre, Süper Lig şampiyonu, Arsenal'le bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek oyuncusuyla temas kurdu. Debuchy, İngiliz ekibinden alacaklı ve parasından vazgeçmek istemiyor. Beşiktaş ise 32 yaşındaki oyuncudan bu sorunu çözmesini istiyor.

Debuchy, Arsenal ile arasındaki maddi problemi çözerse, Beşiktaş transfer için resmi hamlesini gerçekleştirecek.

Mathieu Debuchy'nin Beşiktaş'a gelmesi durumunda Beck'in gözden çıkarılması bekleniyor. Alman oyuncuyla Süper Lig ekipleri ilgileniyor.

(Antalyaspor forması giyen Samir Nasri - Mathieu Debuchy - Beşiktaş'ın golcüsü Alvaro Negredo)

Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba açıklaması!

Demba Ba'nın Çin ile durumunun henüz çözülmediğini belirten Çebi, "Her an bir sürpriz olabilir, Çin kulübünün nasıl tavır alacağını göreceğiz" dedi. Alınan futbolcuların hepsinin lazım olacağını belirten Çebi şöyle devam etti: "Daha çekişmeli bir lig olacak. Alınan futbolcuların hepsi lazım olacak. Avrupa maçları var, lige yeni başladık, cezalı, sakat oyuncular olabilir. Onların kulübede bekliyor olmaları oynamayacak anlamına gelmez." Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımların güçlü olduğunu belirten Çebi, "Beşiktaş'ın hiçbirinden farkı yok. Çekişmeli bir süreç yaşayacağız" dedi.

DEPLASMAN YOK

Beşiktaş taraftarına çağrı yapan Ahmet Çebi, "Deplasmana gitmeyin. Haksız yere tahrikler yapılarak ve zan altında bırakılarak kararlar alınıyor" dedi. Ahmet Çebi, olayların manipüle edildiğini belirterek "Rakiplere de gelmemelerini söyledik, yine konuşacağız" yorumunu yaptı.

TARAFTARLAR FARKLI

Bursa maçında zor bir galibiyet aldıklarını belirten Çebi şöyle konuştu: "Bursa geçen seneden farklı, iyi futbol çıkardılar. Taraftarlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Allah eksikliğini vermesin." Çebi, Vida transferi konusunda da, "Ben de bilmiyorum, bekliyorum" diye konuştu.

Uzun süredir sakatlıklarla uğraşan Veli Kavlak yeterince forma şansı bulamayacağı için Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi.

Domagoj Vida'da işlem tamam!

Fotomaç'ın haberine göre, Dinamo Kiev, ocak ayında sözleşmesi bitecek Domagoj Vida için Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon euro+kaleci Boyko teklifini kabul etti. 28 yaşındaki stoper haftaya imzaya geliyor.

Necip'e Bundesliga'dan talip!

Bu arada Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, Beşiktaşlı Necip Uysal'ın peşine düştü. İlk kez Mustafa Denizli döneminde A takıma çıkan Necip Uysal'ın takımdan ayrılmasına Şenol Güneş'in izin verip vermeyeceği merak konusu...