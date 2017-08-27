Tudor: 11’e ilk Tolga’yı yazıyorum

Kayseri ve Osmanlı'nın ardından Sivas'ı da boş geçmeyen Tolga 3 haftada gol sayısını 4'e çıkardı. Gurbetçi oyuncunun dinamizmine hayran kalan Hırvat hocanın, "11'e ilk Tolga'yı yazıyorum. Her maç iki kişilik oynuyor. Gol atması benim için önemli değil" dedi.
ÖZGÜRLÜK VERİMİNİ YÜKSELTTİ
Tudor'un
ön liberodan sol kanada kaydırdığı Tolga Ciğerci
yeni görev bölgesine alıştı. Daha serbest oynamaya başlayan Tolga takım hücuma çıktığında Ndiaye'nin ilerisinde, savunmaya döndüğünde Ndiaye'nin gerisinde pozisyon alıyor. Sol bekte görev yapan Linnes de önündeki Tolga'nın destek vermesiyle daha rahat hücuma çıkıyor ve asistler yapıyor.