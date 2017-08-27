Josef de Souza gidiyor; işte yerine gelecek isim! Fenerbahçe transfer haberleri (27 Ağustos)

Van Persie'nin yerine Polonyalı golcü geliyor! Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiren Robin van Persie sık sık tekrar eden sakatlıkları ve isteksiz oyunuyla Fenerbahçe taraftarının gözünden düşmüş durumda. Son Vardar maçında oyundan çıkarken de ıslıklanan van Persie'den artık ümit kesilmiş durumda. Fenerbahçe'de transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin forvet hedefi Napoli'nin golcüsü... İşte Fenerbahçe'deki tüm transfer haberleri...

Josef de Souza piyangosu!

West Bromwich, Fenerbahçe'nin Brezilyalı ön liberosu için 10 milyon euro'luk teklif yaptı.

Transfer için kaynak arayan Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Sarı-lacivertli takımın orta sahadaki eleştirilen ismi Josef de Souza'ya İngiltere'nin West Bromwich Albion takımı talip oldu. Ada basını, Premier Lig'de yer alan WBA'nın bu transfer için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Fenerbahçe'ye resmi teklifin iletildiği ve yanıt beklendiği ifade edildi. Orta sahada aynı stilde Ozan ile Mehmet Topal'ın da bulunması nedeniyle yönetim, 28 yaşındaki Josef'in satışına sıcak bakıyor. İngiliz ekibiyle temasların sürdüğü, detaylarda da anlaşılması halinde transferin açıklanacağı öğrenildi.

Dortmund seferi!

Fark yaratacak oyuncular için düğmeye basan F.Bahçe hedefine Emre Mor ile Ömer Toprak'ı da aldı. İdarecilerin haftaya Almanya'ya giderek Dortmund'la iki oyuncu için görüşeceği iddia edildi. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Toprak, Milan'lı Gomez olmazsa alternatif olarak listeye eklendi.

Salih Uçan bonservisiyle gidiyor!

Fenerbahçe'de Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu. İsviçre ekiplerinden Sion ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman tarafından gözden çıkarılan Salih Uçan İsviçre yolcusu... Birçok Anadolu kulübünün listesinde bulunan 23 yaşındaki futbolcunun Sion ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ifade edilirken Salih Uçan'ın bonservisiyle birlikte gönderileceği belirtildi.

Josef'in yerine Fred!

Sarı-lacivertli takımın, West Bromwich Albion'un talip olduğu Josef de Souza'yı satması halinde 24 yaşındaki sambacıyı renklerine bağlayacağı iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenen Fenerbahçe, takımı güçlendirmek için harekete geçerken listeye sürpriz bir isim girdi. Sarı-lacivertli kulübün, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı orta sahası Fred'i gündemine aldığı iddia edildi. Ancak bu transfer için bir şart var; o da Premier Lig'den West Bromwich'in talip olduğu Josef de Souza'nın satılması!..

Josef'in gitmesi halinde Fred için resmi girişimlere başlanacağı dile getiriliyor.

Van Persie yerine Milik!

Robin van Persie'yi gözden çıkaran yönetim, yeni forvet arayışına başladı. Napoli'de yedeğe düşen Milik için kiralama teklifi yapılacak.

Robin van Persie'den ümidi kesen Fenerbahçe, 'birinci sınıf' bir forvet almak için kolları sıvadı. İlk hedefin Napoli'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arkadiusz Milik olduğu öğrenildi. Geçen sezon Ajax'tan 32 milyon euro'ya İtalyan ekibine giden Polonyalı golcü için Napoli yönetimi ile temasa geçilerek görüşme talebinde bulunulduğu, olumlu yanıt gelmesi halinde 'kiralama' konusunda masaya oturulacağı belirtiliyor.

23 MAÇTA 8 GOL

23 yaşındaki Milik geçen sezon Napoli formasıyla 23 maçta 8 gol kaydetmişti. Bu sezon da 1 golü bulunuyor.