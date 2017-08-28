Fenerbahçe'den büyük sürpriz; geliyor... Fenerbahçe transfer haberleri 28 Ağustos

Van Persie'nin yerine Kolombiyalı golcü geliyor! Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiren Robin van Persie sık sık tekrar eden sakatlıkları ve isteksiz oyunuyla Fenerbahçe taraftarının gözünden düşmüş durumda. Son Vardar maçında oyundan çıkarken de ıslıklanan van Persie'den artık ümit kesilmiş durumda. Robin van Persie; dün oynanan Gençlerbirliği maçında da kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin forvet hedefi Napoli'nin golcüsü... İşte 28 Ağustos Fenerbahçe'deki tüm transfer haberleri...

Serie A ekibi, son iki sezonu Udinese'de kiralık geçiren 1.89'luk forvetini satmak istiyor; F.Bahçe'nin teklifi ise satın alma opsiyonlu kiralama. Görüşmeler sürüyor.

Avrupa'dan elendikten sonra FFP baskısından kurtulan Fenerbahçe, 5-6 futbolcu daha transfer etmek için kolları sıvamıştı. Savunmasına, orta sahasına ve forvetine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Aykut Kocaman'ın verdiği liste üzerinden yoğun mesai harcıyor.

MİLİK'İN TRANSFERİ ÇOK ZOR

Duvan Zapata uzun süredir üzerinde çalışma yapılan bir isim. Kolombiyalı golcü için temmuz ayında bir bu ayın başlarında bir denem yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin 1.89'luk forvet oyuncusunu Napoli'den bir kez daha istediğini yazdı.

Napoli, son iki sezonu Udinese'de kiralık geçiren Zapata'yı satarak elden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe'nin teklifinin ise satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Polonyalı golcü Arkadiuzs Milik için de Serie A ekibiyle görüş alışverişinde bulunduğu transfer kulislerine yansımıştı. Ancak bu transfer oldukça zor görünüyor.

SÜRATLİ VE DE GÜÇLÜ

Napoli'de 54 maçta 15 gol-5 asistlik bir performans sergileyen Zapata, Udinese'de 65 karşılaşmada 19 kez fileleri sarstı, 8 de gol pası verdi. Bir ara Beşiktaş'ın da ilgi alanına giren, sürati ve yüksek fizik gücünün yanı sıra hava toplarındaki etkisi ile tanınan Zapata, önceki kulübü Estudiantes de La Plata'da ise 44 maça çıktı, 19 kez ağları havalandırıp 1 asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki yıldız, 1 kez Kolombiya Milli Takımı forması giydi.

VE KARAR VERİLDİ! JOSEF DE SOUZA...

Aykut Kocaman, Josef de Souza'ya bu sezon ilk bir resmi maçta yedek bıraktı.

Kocaman, maç öncesi, "Josef de Souza'nın kadroda olmaması transferiyle mi ilgi" sorusuna, "Evet... Tamamen bununla alakalı" diye yanıtladı.

Ancak sarı-lacivertli yönetimin West Bromwich'in Souza için önerdiği 11 milyon euro'yu ödeme planı nedeniyle kabul etmediği belirtildi. İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde yeni bir ödeme planı sunabileceği de gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE GENÇ KALECİYE TALİP

Altınordu, F.Bahçe'nin ilgilendiği genç kalecileri Berke Özer'in fiyatını 3 milyon euro olarak açıkladı. Ege ekibi 17 yaşındaki kalecinin bir sonraki satışından da yüzde 30 pay istiyor. F.Bahçe'den resmi teklif gelmediği ifade edildi.

GUSTAVO GOMEZ ZORA GİRDİ!

F.Bahçe iki yıl kiralama için 4 milyon euro teklif etti, Milan ise 5 milyon euro+6 milyon euro'luk satın alma şartı öne sürdü. Transfer kördüğüm!

Fenerbahçe, Milan'ın Paraguaylı savunma oyuncusu Gustavo Gomez'in transferinde ısrarlı. Son durum hakkında İtalya'dan gelen bilgiler ise olumsuz.

Tuttomercato'da yer alan haberlerde, sarı-lacivertlilerinin Gomez'in transferi için çalışmalarını sürdürdüğü ancak müzakerelerde büyük bir yavaşlama yaşandığı ifade edildi.

Bunun nedeni ise Milan'ın uçuk talepleri! Serie A devinin, sarı-lacivertlilerin iki taksitte ödenmek üzere 4 milyon euro'luk 2 yıllık kiralama teklifini kabul etmeyip 5 milyon euro talep ettiği, sözleşmeye 2 yılın sonunda ise 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu eklettirmek istediği vurgulandı.

Görüşmeler sürmesine rağmen, bu gelişmelerden sonra Gomez'in Fenerbahçe'ye transferinin zora girdiği değerlendirildi.

VOLKAN ŞEN HALA KULÜP ARIYOR

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen, ligler başlayalı 3 hafta olmasına rağmen kendisine hâlâ bir kulüp bulamadı. Adı bir dönem Galatasaray ile anılan, Bursaspor ile ise yüksek ücret istemesi nedeniyle anlaşamayan milli futbolcunun 4-5 Anadolu kulübünün listesinde bulunduğu, bunlardan en ciddisinin Göztepe olduğu öğrenildi.

KJAER'İN YERİNE O GELİYOR!

Fenerbahçe stoper transferini kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Gustavo Gomez'deki sürecin uzaması üzerine sarı lacivertliler, Zenit'ten Luis Neto ile el sıkıştı.

Zenit ile son pürüzleri gidermek için temaslarını sürdüren Fenerbahçe kısa sürede bu transferi bitirmeyi planlıyor. Sarı lacivertliler anlaşmanın sağlanması halinde deneyimli futbolcuyu İstanbul'a getirerek takımla antrenmanlara başlatacak.

Bunun üzerine rota değiştiren Sarı lacivertliler, 29 yaşındaki Portekizli stoperi kadrosuna katmaya çok yakın.

2013'te 6.5 milyon € karşılığında Siena'dan Zenit'e transfer olan Portekizli stoper zaman zaman ön libero pozisyonunda da oynadı. Fenerbahçe daha önce Zenit'ten Bruno Alves'i ve geçtiğimiz ay Brezilyalı oyuncu Giuliano'yu transfer etmişti.