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Lucescu: Benim hatam!

Giriş Tarihi: 28.8.2017 15:21 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 15:32
Lucescu: Benim hatam!

A Milli Takımda Oğuzhan Özyakup'un kadroya davet edilmesi gündeme bir anda bomba gibi düştü.

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Lucescu: Benim hatam!
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