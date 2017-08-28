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Lucescu: Benim hatam!
Lucescu: Benim hatam!
Giriş Tarihi: 28.8.2017
15:21
Güncelleme Tarihi: 28.8.2017
15:32
A Milli Takımda Oğuzhan Özyakup'un kadroya davet edilmesi gündeme bir anda bomba gibi düştü.
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