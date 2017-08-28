Mbappe'nin yerine Jovetic geldi

Fransa'ya gelen Stevan Jovetic, Monaco formasıyla ilk pozunu verirken, ilginç bir detay dikkatlerden kaçmadı. Jovetic, Monaco'daki geleceği belirsiz olan ve Barcelona ile anılan Kylian Mbappe'nin 10 numaralı formasıyla kameralara poz verdi.

Monaco'nun kısa süre içerisinden Inter'den Jovetic transferini duyurması bekleniyor.

Bu durum Monaco'nun Marsilya ile oynadığı son maçta kadroda olmasına rağmen süre almayan Kylian Mbappe'nin de Paris Saint Germain'e transferinin kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre PSG ile Monaco, 18 yaşındaki yıldız forvet için görüşmelerin sonuna geldi.

PSG ve Monaco'nun Mbappe transferi için satın alma opsiyonu konusunda anlaştıkları belirtilirken, PSG'nin Financial Fair Play kuralları yüzünden böyle bir girişimde bulunduğu kaydedildi. Transfer döneminde 222 milyon Euro'ya Barcelona'dan Neymar'ı transfer eden PSG'nin Mbappe transferi için de 180 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı belirtildi. (Sporx)