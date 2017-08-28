Yeni transfer Luis Neto İstanbul'a geliyor! Luis Neto kimdir?

Milan'ın Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez için süreç uzayınca Fenerbahçe rotayı Luis Neto'ya çevirmişti. Zenit ile son pürüzleri gidermek için uğraşan Fenerbahçe, Luis Neto'yu yarın akşam 19:00'da İstanbul'a getirecek. Luis Neto kimdir? Luis Neto şimdiye kadar hangi takımlarda oynadı?

Luis Neto kimdir?

26 Mayıs 1988 tarihinde Portekiz'in Varzim şehrinde doğan Luis Neto, profesyonel kariyerine 2006 yılında Varzim kulübünde başladı.

İlk kez 2013 yılında milli olan Neto, Portekiz formasıyla 11 maça çıktı.

Yetiştiği Varzim kulübünden sonra sırasıyla, Nacional, Siena'da oynayan Portekizli stoper 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Zenit'e transfer oldu.

2013 yılından beri Zenit forması giyen Neto, çıktığı 77 maçta 1 gol attı.

Luis Neto, Portekiz Milli takımında da forma giyiyor.

2013'te 6.5 milyon € karşılığında Siena'dan Zenit'e transfer olan Luis Neto, zaman zaman sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynadı.

Fenerbahçe daha önce Zenit'ten Bruno Alves ve geçen ay da Giuliano'yu transfer etmişti.