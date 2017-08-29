Emre Mor'un yeni takımı belli oldu! Emre Mor kimdir?

Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Türk yıldızı Emre Mor, 12,5 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu. Yıldız futbolcu sağlık kontrolü için İspanya'ya gelirken bugün 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Türk yıldızı Emre Mor, 12,5 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu.

Gece geç saatlerde annesi ve kardeşiyle birlikte Vigo'ya gelen Emre Mor'u kulüp yetkilileri karşıladı.

Celta Vigo tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak tarihe geçen Emre Mor bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 5 yıllığına Galiçya ekibine bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Danimarka pasaportuna sahip Türk oyuncunun Haziran 2022'ye kadar İspanyol kulübünün formasını giyeceği öğrenilirken Celta'nın Emre Mor'dan önceki en pahalı transferi 14 milyon euro'yla 2000 yılında transfer edilen Catanha'ydı.

Emre Mor, Celta Vigo'dan yıllık 2 milyon euro maaş alacak.

Alman basını dün Dortmund'un Celta Vigo'nun teklifini kabul ettiğini yazmıştı. Görüşmelerin haftalardır sürdüğü belirtiliyor.

Görüşmelerin haftalarda sürdüğü belirtiliyor. Emre Mor transfer sezonunun başında Inter'le imza aşamasına gelmiş ancak İtalyan kulübü oyuncunun menajerinin taleplerini mazeret göstererek transferden vazgeçmişti. Bunun üzerine Emre Mor, Muzzi Özcan'la yollarını ayırmıştı.

Muzzi Özcan ise sorunun kendisinden değil Inter kulübünden kaynaklandığı konusunda görüş belirtmişti. Özcan dün bir tweet atarak İtalyan basınına Inter Sportif Direktörü Sabatini'ye transferin gerçekleşmememisinin gerçek nedenini sormasını istemişti.

Emre Mor kimdir?

Emre Mor 1997 doğumlu Danimarka'da dünyaya gelmiştir. Doğduğu ülke'nin takımı olan Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland U19 takımı'nda forma giymiş ve burada yıldızı parlamıştır.

Emre Mor Sürati, çok rahat adam eksiltmesi ve şutları ile başarısını sürdüren Emre Mor'un babası Türk annesi ise Makedonya'lıdır. Baba tarafından aslen Uşak İli Sivaslı İlçesi Tatar Kasabasındandır.

2016 yılında ise Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. Babası Ersoy Mor Danimarka'da sigortasız araç kullandığı ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesi ile 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Emre Mor'un Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesi için Fatih Terim sık sık Emre Mor'un babası ile görüşmüş ve babasının hapishane'de ıslak imzası alınarak Emre Mor milli takıma kazandırılmıştır.

17 Mayıs 2016 yılında annesi ve menajeri ile birlikte Kopenhag Türk Büyükelçiliğine giderek Türk Vatandaşı olduğunu ispat eden nüfus cüzdanını Konsolos Mustafa Güneş'ten almıştır. 2013 yılında antrenmanda ayağı kırılan Emre Mor bir daha futbol oynayamayacağı endişesi ile kendisine daha iyi bakmış ve uzun bir süre ayağında 2 kiloluk ağırlıklarla dolaşarak kendisini güçlendirmiştir. Danimarka'da oynadığı takımının antrenmanlarına otobüs ile gidip gelmekte idi. 07 Haziran 2016 tarihinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile 53 milyon TL karşılığında transferinin gerçekleştirmişti. 29 Ağustos 2017 tarihinde de İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer oldu.