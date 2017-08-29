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Emre'den Celta'ya gol ve asist sözü!

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 22:02 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 22:28
Emre'den Celta'ya gol ve asist sözü!

İspanya Birinci Futbol Ligi () ekibi 'ya olan milli futbolcu , yeni takımına gol ve asist sözü verdi.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan demecinde Emre, "Goller atıp, asistler yapıp Celta'nın 'da en fazla sayıda maç kazanmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

İyi futbol oynamayı amaçladıklarını belirten 20 yaşındaki Emre, "Teknik kapasitemle takıma yardımcı olmayı umuyorum." diye görüş belirtti. Emre ayrıca La Liga'da oynanan futbolun hayranı olduğunu sözlerine ekledi.

Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan , A Milli Takım kampına katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.

EMRE MOR, CELTA VİGO'DA

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Emre'den Celta'ya gol ve asist sözü!
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