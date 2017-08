BUGÜN NELER OLDU

Bu kin neden? 4 yıldır yokum ama her şeyin hesabı; BENDEN SORULUYOR Aykut Kocaman , kendisine ve takıma yapılan eleştirilere ilk galibiyet sonrası yanıt verdi"Ben göreve geleli henüz iki ay oldu ama geçen 4 yılda yapılan her şeyin hesabını bana sormaya kalkıyorlar""Biz eksiklerimizin farkındayız ve bunu düzelteceğiz. Şampiyon olduğumuzda bizi aşağılayanlar ne diyecek acaba"Üst üste gelen puan kayıpları ve Avrupa Ligi'ne vedayla sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman,nefeslendi. Tecrübeli çalıştırıcı 3 puanın verdiği rahatlıkla, aşağılama ve hakaret içeren yorumları dinlemese de kendisinin kulağına geldiğini ifade edip,şeklinde konuştu.teknik heyeti ve futbolcular üzerine yönlendirilen, kin ve nefreti anlayamadığını belirten Kocaman,Ben 4 yıldır Fenerbahçe'de değildim. 4 yıldır burada yapılan her şeyin hesabını bana sormaya kalkıyorlar. Göreve geleli henüz 2 ay olmasına rağmen" diye konuştu.futbol takımının düzeleceğine inandığını belirten tecrübeli teknik adam,Ama bu takım 2 ay oldu kurulalı. Ben istenen seviyeye geleceklerine inanıyorum. Şampiyon da olacağız. O zamanifadelerini kullandı.