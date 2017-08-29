"Sadece aptallar karar değiştirmez"

Mircea Lucescui Ukrayna maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında,tartışma yaratan kadro tercihi ve Oğuzhan Özyakup kararı hakkında şöyle konuştu:



Olanlar Oğuzhan ile benim aramda. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez.Son maçlarda kendisini iyi görmedim ve bu yüzden tercih etmedim. Aramızda bir sorun yok. İkimiz de profesyonel insanlarız. Telefon ettim ve görüşümü izah ettim. Oğuzhan ile aramızda hiçbir problem yok. Önemli olan hatayı tekrar etmemek ve etmemesi için gerekli önlemi almak

Süper Lig'deki yerli futbolcuların az olduğunu belirten Rumen teknik adam şöyle devam etti: "Her takımda 2-3, en fazla 4 Türk oyuncu var. En fazla Trabzonspor 4 oyuncu kullanıyor. Böyle olunca seçim yapmakta zorluyorsunuz. En iyileri Avrupa'da.Seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. En iyi Türk oyuncuları almaya karar verdim. Oyunun dışında, tecrübeleri de çok önemli. Oyun sadece sahada oynanmıyor. 2002-04 arasını düşünürsek, Galatasaray'dan 8 oyuncu vardı ve milli takımın gücünün büyük bölümünü kaplıyordu.



Ukrayna maçının önemine dikkat çeken Lucescu, "Bizim için çok önemli bir maç. Bu maçın sonucunun bizi üzmemesi lazım. Onlar bizi tanımıyor, biz onları tanıyoruz. Karşıda organize bir ekip olacak. Birçok oyuncusunu tanıyorum, fizik olarak iyiler. Son maçta bizden 7 km fazla koşmuşlar. Bu tip maçları genç oyuncularla oynayamayabilirsiniz. Kolay değil. Kısa dönem başarı için deneyim gerekli Yarmolenko ve Konoplyanka diye 2 önemli oyuncuları var. Sonuçlar bazen istediğiniz gibi olamayabiliyor ama, bakacağız. Dikkatsizlik, hakem hatası sonuca etki edebilir" diye konuştu.



Arda Turan'la ilgili gelen soru üzerine Arda'nın affedilmeyi hak ettiğini söyleyen Luce, "Ben bir şeyler duydum. Hayatımda herkesin bir şansı daha olması gerektiğini düşünürüm. Ben bir kişiyi direkt cezalandırmamak düşüncesindeyim. Emininm o da çok üzgün. Onla konuştuğum zaman "benim ruhumve kalbim Türk. ben yüzde 100 Türk'üm diye cevap verdi. Burada şuan bizle beraber. Türk futbolunun dünya şampiyonası yolculuğuna bizimle beraber çıktı. Hazır mı değil mi ona bakacağız, o başka. Basınla olan ilişkisini bilmiyorum çok az zamandır buradayım. Umut ediyorum ki siz de yardımcı olacaksınızdır. Genç bir arkadaşımızın bazı anlarda kafasının attığını, sinirlendiğini göreceksiniz. Ama Arda, türk futboluna geçmişt verdiği emeklerin karşılığında affedilmeyi hak ediyordu. Aynı şeye devam ederse bu başka ama benim hayat tecrübemde ben insanları bu şekilde yargılarım. O yüzden tekrar geri dönme şansı olduğuna inanıyorum. Geçen olaydan eminim o da üzgündür. Kendisi bana bu şekilde üzgün olduğunu söyledi. Belki basın onunde bir şey söylemedi ama ben anlıyorum onu." ifadelerini kullandı.