Emre'den Celta'ya gol ve asist sözü!

Kulübün internet sitesinde yayımlanan demecinde Emre, "Goller atıp, asistler yapıp Celta'nın La Liga'da en fazla sayıda maç kazanmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

İyi futbol oynamayı amaçladıklarını belirten 20 yaşındaki Emre, "Teknik kapasitemle takıma yardımcı olmayı umuyorum." diye görüş belirtti. Emre ayrıca La Liga'da oynanan futbolun hayranı olduğunu sözlerine ekledi.

Celta Vigo Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Emre Mor, A Milli Takım kampına katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.

EMRE MOR, CELTA VİGO'DA