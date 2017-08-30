Sosa’ya markaj

Trabzonspor
'da Sosa seferberliği var... Yönetim, Milan forması giyen Arjantinli yıldızı ikna için 4 koldan çalışıyor. Bunun için Olcay Şahan
da devreye girdi. Olcay, Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği
Sosa'yı hemen hemen hergün telefonla arayıp, Trabzonspor ve şehir hakkında bilgi veriyor. Tecrübeli yıldızın, Sosa'ya maç öncesi takımın otobüsünden görüntüler attığı ve kazanılan maç sonrası soyunma odası fotoğraflarını paylaştığı
da iddia edildi. Olcay, Burak Yılmaz
'a da transferinden önce sosyal medyadan, "Seninle Trabzonspor daha güzel olacak"
çağrısı yapmıştı. Olcay'ın, Arjantinli için yaptığı girişimlerin nasıl sonuç vereceği merak konusu.
Beşiktaş'ta forma giyen Arjantinli yıldız Sosa, Milan'ın yanı sıra B.Münih, Napoli ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giydi.