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Sosa’ya markaj

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 30.8.2017
Sosa’ya markaj

, Milan forması giyen Arjantinli Sosa’ya imza attırmak için her yolu deniyor. Bunun için Olcay da devrede

'da Sosa seferberliği var... Yönetim, Milan forması giyen Arjantinli yıldızı ikna için 4 koldan çalışıyor. Bunun için da devreye girdi. Olcay, Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Sosa'yı hemen hemen hergün telefonla arayıp, Trabzonspor ve şehir hakkında bilgi veriyor. Tecrübeli yıldızın, Sosa'ya maç öncesi takımın otobüsünden görüntüler attığı ve kazanılan maç sonrası soyunma odası fotoğraflarını paylaştığı da iddia edildi. Olcay, 'a da transferinden önce sosyal medyadan, "Seninle Trabzonspor daha güzel olacak" çağrısı yapmıştı. Olcay'ın, Arjantinli için yaptığı girişimlerin nasıl sonuç vereceği merak konusu.

Beşiktaş'ta forma giyen Arjantinli yıldız Sosa, Milan'ın yanı sıra B.Münih, Napoli ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giydi.
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Sosa’ya markaj
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