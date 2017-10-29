Galatasaray’da 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgiyle sarı-kırmızılılarda bir seri de bitmiş oldu. Galatasaray, bu maç öncesinde ligde 13 müsabakada yenilgi yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılılar, en son 2016-2017 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla kaybetmişti. Aslan, bu maçtan sonra oynadığı 13 karşılaşmada 11 kez rakipleri mağlup ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta aldığı sonuçlar şöyle:



2016-2017 sezonu

Gaziantepspor: 1 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 2 - Osmanlıspor: 0

Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 3

Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1



2017-2018 sezonu

Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1

Osmanlıspor: 1 - Galatasaray: 3

Galatasaray: 3 - Sivasspor: 0

Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 0

Bursaspor: 1 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 3 - Karabükspor: 2

Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0