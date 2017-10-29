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o pozisyonu değerlendirdi! Hakemin verdiği kırmızı kartlar...

Giriş Tarihi: 29.10.2017 21:04 Güncelleme Tarihi: 29.10.2017 21:07
Rıdvan Dilmen o pozisyonu değerlendirdi! Hakemin verdiği kırmızı kartlar...

Sabah Spor yazarı , Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçı değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen o pozisyonu değerlendirdi! Hakemin verdiği kırmızı kartlar...
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