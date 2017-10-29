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Rıdvan Dilmen'den yıldız oyuncuya sert tepki!
Rıdvan Dilmen
'den yıldız oyuncuya sert tepki!
Giriş Tarihi: 28.10.2017
22:19
Güncelleme Tarihi: 29.10.2017
01:44
Sabah Spor yazarı
Rıdvan Dilmen
, Alanyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
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