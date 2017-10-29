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'da Sosa'nın yerine Bero!

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.10.2017 20:10 Güncelleme Tarihi: 29.10.2017 20:14
Trabzonspor'da Sosa'nın yerine Bero!

Bordo-mavili takımda Sosa'nın yerine Bero, ilk 11'de görev yaptı.

'in 10. haftasında 'ı konuk eden , 4 eksikle sarı-kırmızılı ekibin karşısına çıktı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren ve Juraj Kucka ile kart cezalıları Emmanuel Mas ve Hugo Rodallega, Galatasaray karşısında görev alamadı.

Forvette Burak Yılmaz ve Rodallega'nın yokluğunda Dame N'Doye, görev yaptı. Senegalli golcü, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkma şansı yakaladı.

Teknik direktör , sol kanatta Mas'ın yerine Evkur maçında stoperde görev yapan 'a, stoperde de bu oyuncunun yerine Jan Durica'ya forma verdi.

SOSA'NIN YERİNE BERO

Trabzonspor'da deneyimli teknik adam, Arjantinli oyuncu 'yı yedek kulübesinde oturturken, Matus Bero'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Slovak futbolcu, ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe maçının ardından ilk kez 11'de sahaya çıktı.

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Trabzonspor'da Sosa'nın yerine Bero!
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