Trabzonspor'da Sosa'nın yerine Bero!

Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Juraj Kucka ile kart cezalıları Emmanuel Mas ve Hugo Rodallega, Galatasaray karşısında görev alamadı.

Forvette Burak Yılmaz ve Rodallega'nın yokluğunda Dame N'Doye, görev yaptı. Senegalli golcü, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkma şansı yakaladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, sol kanatta Mas'ın yerine Evkur Yeni Malatyaspor maçında stoperde görev yapan Mustafa Akbaş'a, stoperde de bu oyuncunun yerine Jan Durica'ya forma verdi.

SOSA'NIN YERİNE BERO

Trabzonspor'da deneyimli teknik adam, Arjantinli oyuncu Jose Sosa'yı yedek kulübesinde oturturken, Matus Bero'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Slovak futbolcu, ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe maçının ardından ilk kez 11'de sahaya çıktı.