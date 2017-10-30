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'den ağır eleştiri

Giriş Tarihi: 30.10.2017 21:24 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 21:25
Dilmen'den ağır eleştiri

Rıdvan , Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk yarısı için "Bizi uyuttular" yorumunu yaptı.

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Dilmen'den ağır eleştiri
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