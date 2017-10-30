Gaziantepspor'da Faik Demir dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, teknik direktör Faik Demir ile sözleşme imzaladı.

Gaziantepspor Kulübü Başkanı Huzeyfe Durmaz, Celal Doğan Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı açıklamada, Faik Demir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını söyledi.

Anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dileyen Durmaz, "Faik hocamızın bizden maddi ve manevi olarak herhangi bir beklentisi olmamıştır. Bizim taşın altına elimizi koyduğumuz kadar kendisi de bedenini taşın altına koymuştur. Hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Kendisine Gaziantepspor'a sevdası nedeniyle teşekkür ederiz." diye konuştu.

DEMİR: "KOŞARAK GELDİM"

Faik Demir ise Gaziantepspor'da önceki yıllarda 14 yıl amatör ve profesyonel olarak futbol oynadığını, kulübe 11 yıl da teknik adam olarak çeşitli alanlarda hizmet verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Yönetim bana inanıp çağırdığında koşarak geldim. Gaziantepspor'dan gelen teklife 'yok' diyemezdim. Çünkü Gaziantepspor bizi var eden bir kulüptür. Burası koca bir çınar. Bu çınarın şu an yaşamış olduğu sıkıntıları biliyorum. Bu sıkıntıları giderebilmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Tüm hedefimiz Gaziantepspor'u şu anki bulunduğu konumdan bir nebze bile olsa daha iyi yerlere getirmektir."