Kayserispor manşetleri değiştirdi... Kadıköy'de şok!

Kadıköy'de yıkım... Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın yenildiği haftada kazanıp zirve ile puan farkını 5'e düşürmenin hesaplarını yapıyordu. Sarı-lacivertliler 2 farklı üstünlüğe de ulaştığı karşılaşmada, Asamoah Gyan'in 90+5'te attığı golle 3-3 berabere kaldı ve taraftarlarını kahretti.



Kayserispor karşısında 3-1 önde götürdüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligde 6 basamak birden yükselme şansını tepti. Geride kalan 9 haftada hanesine 15 puan yazdıran sarı-lacivertliler, Kayserispor maçı öncesinde maç eksiğiyle 9. sırada yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekip bu maçta 3 puana uzanması halinde averajla 3. sıraya yükselip lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirecekti. Ancak Gyan'ın son dakikada attığı golle sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 16 puanda kaldı ve yalnızca 1 basamak yükselerek 8. sırada kendisine yer bulabildi.







FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YÖNETİME TEPKİ

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar yönetime tepki gösterdi.



Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yönetime tepki gösterdi.



Fenerbahçe taraftarı, "Yönetim İstifa" sloganları atarken, Aykut Kocaman'ın yaptığı değişikliklerin hatalı olduğunu ileri sürerek tepki gösterdi.







İLERİ UÇTA JANSSEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor karşısında, geçen haftaki derbi karşılaşmasının ilk 11'ini bozmadı.

Kocaman, geçen hafta Galatasaray derbisinde 0-0 berabere kalan takımının ilk 11'ini Ülker Stadı'nda oynanan Kayserispor mücadelesinde de sahaya sürdü.

Geçen hafta denediği 4-3-2-1 sistemiyle takımını sahaya süren Kocaman, kaleyi Carlos Kameni'ye teslim ederken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahayı Josef de Souza, Ozan Tufan ve Nabil Dirar'dan kuran Kocaman, bu isimlerin önünde sağ tarafta Giuliano Victor de Paula'ya, solda ise Mathieu Valbuena'ya şans tanıdı. İleri uçta ise Hollandalı Vincent Janssen görev aldı.





SKRTEL VE FERNANDAO KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Jose Fernandao, rahatsızlıklarından dolayı kadroya dahil edilmedi.

Skrtel'in maçtan önce baş dönmesi nedeniyle kendisini iyi hissetmediği, Fernandao'nun da alt adalesinde ağrılarının bulunduğu için kadroya alınmadığı belirtildi.

Kocaman, bu iki ismin yanı sıra uzun süredir sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Robin van Persie'yi de Kayserispor karşılaşmasında kullanamadı.

Tecrübeli teknik adam, Aatıf Chahechouhe'yi ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.





ÜST ÜSTE AYNI İLK 11

Süper Lig'de ilk iki maçta aynı 11'i sahaya süren Kocaman, 9 ve 10. hafta mücadelelerinde de kadroyu bozmadı.

Galatasaray'la 0-0 berabere kalan kadroyu bozmayan Kocaman, uzun bir süre sonra aynı kadroyla takımını sahaya sürdü.

Kocaman, Göztepe ve Trabzonspor'la oynanan sezonun ilk iki maçında Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Valbuena, Dirar, Alper Potuk, Van Persie 11'ini tercih etmişti.

Tecrübeli teknik adam, o kadrodan 6 değişiklik yaparak son iki haftadır Carlos Kameni, Isla, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Ozan Tufan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen ilk 11'ini sahaya çıkardı.

GALATASARAY'A KOREOGRAFİ GÖNDERMESİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında koreografi gösterisi yaptı.

Geçen hafta Galatasaray'ın yaptığı koreografiye göndermede bulunarak sarı-lacivertli taraftarlar, Okul Açık Tribünü'nde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu ve üzerinde "Yaşasın Cumhuriyet" yazan büyük bir bayrak açtı. Bu bayrağın altında ise "Bazı Emanetler Vardır Bizi AYAKTA Tutan." yazılı bir pankart yer aldı. Maraton Tribünü'nde ise yine büyük bir Türk bayrağı açıldı.

Öte yandan Kadıköy'de tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı.







LUCESCU MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı tribünden izledi.

Lucescu, Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı yardımcısı Tayfur Havutçu ile protokol tribününden takip etti.



MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

23. dakikada Giuliano ile yaptığı verkaç sonrasında savunmanın arkasına sarkan Janssen hızlı davranamadı ve top kaleci Lung'ta kaldı.



33. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta topa son anda kaleci Lung dokundu. Lung'un teması sonrasında meşin yuvarlak önce direğe çarptı ardından kornere gitti.



41. dakikada Neto'nun Neustaedter verdiği pasta rus futbolcu bir anlık hatayla topu Umut Bulut'a verdi. Sağ çaprazda topla buluşan tecrübeli golcü savunmanın hatasını affetmedi ve takımını öne geçirdi. 0-1



45. dakikada soldan ceza sahası içerisine giren Valbuena'nın penaltı noktasına doğru verdiği pasta topla buluşan Ozan Tufan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1





MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

50. dakikada Fenerbahçe, müsabakada 2-1 öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan pasında ceza sahasında Janssen'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. Soldan Valbuena'nın kullandığı kornerde ön direkte Ozan Tufan'ın kafayla aşırttığı topu Neustaedter, altıpas üzerinde kafayla filelere gönderdi.

53. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa altıpas önünde uygun durumdaki De Souza vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda, kaleci Kameni sağına gelen topa yatarak sahip oldu.

57. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Mendes uygun durumda etkili bir kafa vuruşu yapamayınca takımı adına önemli bir şansı değerlendiremedi.

62. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena, uzak mesafeye rağmen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Bu oyuncunun şutunda yan direkten dönen topu altıpas gerisinde De Souza tamamladı ve fileleri havalandırdı: 3-1

66. dakikada hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında, ceza yayının solunda topu alan Ozan Tufan'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

68. dakikada Kayserispor, farkı 1'e indirdi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içindeki Neto'nun uzaklaştırmak istediği top kendi ağlarına gitti: 3-2

72. dakikada Badji'nin sağ çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Kameni boşa çıktı. Arka direkte topu kontrol eden Mendes'in vuruşunda, çabuk dönen Kameni meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Kayserispor, mücadelede beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı frikikte Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, arka direkteki Kana Bıyık'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı altıpas içindeki Gyan kafayla ağlara yolladı: 3-3

Mücadele, 3-3 beraberlikle sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar (Dk. 90+3 İsmail Köybaşı), Ozan Tufan (Dk. 76 Mehmet Topal), De Souza, Giuliano, Valbuena (Dk. 82 Alper Potuk), Janssen

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Şamil Çinaz (Dk. 90+1 Stojiljkovic), Badji, Mendes (Dk. 73 Gyan), Deniz Türüç, Güray Vural (Dk. 58 Boldrin), Umut Bulut

Goller: Dk. 41 Umut Bulut, Dk. 68 Neto (Kendi kalesine), Dk. 90+5 Gyan (Kayserispor), Dk. 45 Ozan Tufan, Dk. 50 Neustaedter, Dk. 62 De Souza (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 61 Kucher (Kayserispor), Dk. 67 Neto, Dk. 88 Janssen, Dk. 90+1 Neustaedter (Fenerbahçe)