Caner Erkin idmana çıkmadı ve tesislerden ayrıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile taraftarı önünde karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin antrenmanda yer almadı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından kadroya alınmayacağı açıklanan Caner Erkin yer almadı. Caner Erkin'in neden antrenmana çıkmadığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Şenol Güneş tarafından kadroya alınmayacağı açıklanan diğer isimler Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar ise antrenmanda yer aldı. Edinilen bilgiye göre kadroda olmadığını öğrenen Caner Erkin tesislerden de ayrıldı.

Çalışma öncesinde futbolcuları orta alanda toplayan Şenol Güneş, öğrencileriyle maç konuşması yaparken, kısa toplantının ardından futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Monaco maçının taktiği üzerinde duruldu.