Türkiye'nin en iyi haber sitesi

idmana çıkmadı ve tesislerden ayrıldı

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 31.10.2017 17:39 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 17:45
Caner Erkin idmana çıkmadı ve tesislerden ayrıldı

'ta , Monaco maçı öncesi yapılan son idmana çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile taraftarı önünde karşılaşacak olan , zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda antrenmanda yer almadı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından kadroya alınmayacağı açıklanan Caner Erkin yer almadı. Caner Erkin'in neden antrenmana çıkmadığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Şenol Güneş tarafından kadroya alınmayacağı açıklanan diğer isimler Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar ise antrenmanda yer aldı. Edinilen bilgiye göre kadroda olmadığını öğrenen Caner Erkin tesislerden de ayrıldı.

Çalışma öncesinde futbolcuları orta alanda toplayan Şenol Güneş, öğrencileriyle maç konuşması yaparken, kısa toplantının ardından futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Monaco maçının taktiği üzerinde duruldu.

Şenol Güneş'ten şok Caner Erkin kararı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Caner Erkin idmana çıkmadı ve tesislerden ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz