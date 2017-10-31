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Deschamps'ın sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 31.10.2017 21:24
Deschamps'ın sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın 2018'de bitecek sözleşmesini iki yıl daha uzattığını duyurdu.

FFF Başkanı Noel Le Graet, düzenlediği basın toplantısında, Deschamps'ın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Le Graet, "Didier benim için en iyisi, hiç şüphe yok. Bütün FFF yönetimi bu uzatmayı destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

FFF, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan (EURO 2016) sonra Deschamps'ın sözleşmesini 2018'e kadar uzatmıştı.

Deschamps, 2012 yılından beri çalıştırdığı Fransa 'na 2014 FIFA 'nda çeyrek final, EURO 2016'da ise final oynatmıştı.

Fransa Milli Takımı, Deschamps yönetiminde son olarak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nu lider tamamlayıp Rusya'da düzenlenecek turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

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Deschamps'ın sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı
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