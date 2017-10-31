Deschamps'ın sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı

FFF Başkanı Noel Le Graet, düzenlediği basın toplantısında, Deschamps'ın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Le Graet, "Didier benim için en iyisi, hiç şüphe yok. Bütün FFF yönetimi bu uzatmayı destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

FFF, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan (EURO 2016) sonra Deschamps'ın sözleşmesini 2018'e kadar uzatmıştı.

Deschamps, 2012 yılından beri çalıştırdığı Fransa Milli Takımı'na 2014 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final, EURO 2016'da ise final oynatmıştı.

Fransa Milli Takımı, Deschamps yönetiminde son olarak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nu lider tamamlayıp Rusya'da düzenlenecek turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.