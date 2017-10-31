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'da '' sesleri artıyor!

Giriş Tarihi: 31.10.2017 16:52 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 17:21
Galatasaray'da 'Fatih Terim' sesleri artıyor!

Fenerbahçe ve Trabzon maçlarında sadece 1 puan alabilen 'da fatura 'a kesildi.

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Galatasaray'da 'Fatih Terim' sesleri artıyor!
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