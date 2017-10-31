Harun Tekin kalesini kapadı!

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek topladığı 16 puanla 7. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, son 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi. Osmanlıspor'a karşı aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Timsah, son olarak Antalyaspor'u da 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.



247 DAKİKADIR GOLE GEÇİT VERMİYOR

Yeşil-beyazlılarda milli kaleci Harun Tekin de son 3 karşılaşmada kalesinde yalnızca 1 gol gördü. 8. haftada oynanan Osmanlıspor maçının 23. dakikasında Souleymane Doukara'nın golüne engel olamayan 28 yaşındaki file bekçisi, o golün ardından toplam 247 dakikadır rakip oyunculara gol izni vermedi.