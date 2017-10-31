Şenol Güneş'ten şok Caner Erkin kararı!

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki toplantıda soruları yanıtlayan Güneş, Monaco'yla ikinci maçlarını oynayacaklarını belirterek, "Şimdi sahamızda oynayacağız. Rakibimiz bizi, biz de onları az da olsa tanıyoruz. Oradaki maça göre zor bir maç oynayacağız. Bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Takım olma konusunda sıkıntıları var. Grupta en iyi oyunculara sahip takımla oynayacağız. Grup açıklandığında ilk aday olarak gösteriliyordu. Falcao ve Sidibe olmayacak. Bu isimlerin yokluğunda 4 tane daha önemli hücumcuları var ve eksikleri olduğunu sanmıyorum. Takım oyunu konusunda son maçta iyi oynadıklarını düşünüyorum. Bizim için kazanmak büyük bir avantaj olacak ama kaybetmememiz durumunda da avantajlı olacağız. Önce kazanmayı, ardından kaybetmemeyi düşüneceğiz. Hızlı oynayacaklardır ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. Umarım düşündüğümüz gibi oynar ve maçı kazanırız" diye konuştu.