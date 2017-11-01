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Asamoah'ın golü Gana'da yankı buldu

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 12:40
Asamoah'ın golü Gana'da yankı buldu

- karşılaşmasında 'ın 90+5'te attığı gol, Gana'da büyük sevinçle karşılandı. Asamoah'ın ailesi ve yakınları çektikleri videoyu spor camiasıyla paylaştı.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda ile oynayan 'da uzun süren sakatlığının bitmesinin ardından Ganalı futbolcu , Mendes'in yerine 73. dakikada oyuna dahil oldu. Asamoah Gyan 90+5. dakikanın son saniyelerinde sarı-kırmızılı takıma bir puanı getiren golü atarak camianın büyük bir sevinç yaşamasına neden oldu.

Ganalı dünya yıldızının attığı gol, ülkesinde de büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. Asamoah Gyan'ın ailesi ve arkadaşları Gana'da 90+5'te atılan golün sevincini yaşadı. Gana'da çekilen ve spor taraftarları ile paylaşılan görüntü 13 bin kişi tarafından beğenildi.

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Asamoah'ın golü Gana'da yankı buldu
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