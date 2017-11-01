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, ile özel görüştü!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 19:04
Dursun Özbek, Belhanda ile özel görüştü!

, 'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı antrenmanı, Kulübü Başkanı de izledi. Özbek; Gençlerbirliği maçı öncesi, teknik direktör Igor Tudor, teknik heyet ve oyunculara başarılar diledi. Oyunculara ve teknik heyete seslenen Özbek'in, "Son haftalardaki puan kayıplarını kafaya takmayın, siz bu ligin en iyi, en formda ekibisiniz. Lider takımsınız ve sene sonunda sizin şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.

Başkanın ayrıca 'in 9'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Younes ile de özel olarak konuştuğu ve yıldız oyuncuya destek verdiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde çalışan Galatasaray'da antrenman, ısınma oyunlarıyla başladı. Antrenmanın devam eden kısmında topa sahip olma çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmalar üzerinde durulurken son bölümdeki çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de 'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.

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Dursun Özbek, Belhanda ile özel görüştü!
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