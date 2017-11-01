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’ten eski takım arkadaşı ’e ziyaret! Rachid Ghezzal kimdir?

Giriş Tarihi: 1.11.2017 14:23
Gomis’ten eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal’e ziyaret! Rachid Ghezzal kimdir?

Galatasaray’ın Fransız golcüsüs Bafetimbi , bu akşam ile karşılaşacak ’da forma giyen eski takım arkadaşı bir araya geldi ve başarılar diledi. Rachid Ghezzal kimdir?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında bu akşam Fransız ekibi ile mücadele edecek.

Bu önemli karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , Monaco'da oynayan 'dan eski takım arkadaşı 'ı kaldıkları hotelde ziyaret etti. Gomis, sosyal medya hesabından Ghezzal ile çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Eski takım arkadaşım Rachid Ghezzal'a bu akşam Beşiktaş karşısında iyi şanslar dilerim. Onunla buluşmak bir zevkti" dedi.

Rachid Ghezzal kimdir?

Rachid Ghezzal, futbol hayatına Olimpik Lyon'un altyapısında başladı. Sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda biten kanat oyuncusu Monaco'ya transfer oldu. Rachid Ghezzal, bu akşamki Monaco - Beşiktaş maçında da forma giyecek.

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Gomis’ten eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal’e ziyaret! Rachid Ghezzal kimdir?
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