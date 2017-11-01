Gomis’ten eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal’e ziyaret! Rachid Ghezzal kimdir?

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında bu akşam Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek.

Bu önemli karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Monaco'da oynayan Lyon'dan eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal'ı kaldıkları hotelde ziyaret etti. Gomis, sosyal medya hesabından Ghezzal ile çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Eski takım arkadaşım Rachid Ghezzal'a bu akşam Beşiktaş karşısında iyi şanslar dilerim. Onunla buluşmak bir zevkti" dedi.

Rachid Ghezzal kimdir?

Rachid Ghezzal, futbol hayatına Olimpik Lyon'un altyapısında başladı. Sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda biten kanat oyuncusu Monaco'ya transfer oldu. Rachid Ghezzal, bu akşamki Monaco - Beşiktaş maçında da forma giyecek.