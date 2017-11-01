"Gruptaki varlığımızı hissettirmek için kazanmalıyız"

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. Maçında yarın evinde Hoffenheim ile mücadele edecek.

Müsabaka öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Gruptaki 4. maçımız. Birbirine benzer takımlar. İlk maçta değişik bir oyun planı ile oynadık. İlk maçta duran toptan gol yedik. Golden sonra oyun disiplininden koptuk. Grupta tekrar varlığımızı hissettirmek için, yarın ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Çalıştıklarımızın karşılığını almak istiyoruz. Bu sene 18 resmi maçımıza çıkacağız. Buna hazırlandık. Planlarken buna göre hazırlanmıştık" diye konuştu.



"YARINKİ MAÇA 17 YA DA 18 KİŞİ ÇIKMA İHTİMALİM VAR"

Ligi daha çok önemsiyor eleştirilerine katılmadığını söyleyen Avcı, "23 tane oyuncum var. Bununla ilgili bir süre şey söylenebilir. Yarınki maça 17 ya da 18 kişi çıkma ihtimalim var. Hoffenheim maçında Kerim'in performansı iyiydi. Bu oyuncular ulusal takımların oyuncular" diye konuştu.



"EMRE VE MAHMUT, TÜRK FUTBOLUNUN ORTA SAHADA EN UYUMLU OYUNCULARI"

Emre Belözoğlu ile Mahmut Tekdemir'in sakatlıkları hakkında yorumda bulunana deneyimli çalıştırıcı, "Emre ile Mahmut, yarın yok. Costa 3 hafta yok. Mehmet Batdal'ın ayağında çatlak var. Adebayor da 3 gündür takımdan ayrı çalışıyor. Mahmut ve Emre merkez orta sahada Türk futbolunun en uyumlu oyuncuları. Hoffenheim maçında Gökhan ve İrfan yana oynadılar. Yarın da iyi oynayacaklardır" dedi.



"KERİM'İN PERFORMANSI ÇOK İYİ"

Abdullah Avcı, Kerim Frei'ın performansı için ise, "Fulham'dayken milli takıma kazandırdığım bir oyuncuydu. Beşiktaş'tayken istemiştim. Performansı çok iyi. Antrenmanları bırakmıyor. Her girdiğinde sonuca etki ediyor. Bu takım için değerli oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.