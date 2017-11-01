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İşte gerçeği

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 09:21 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 10:03
İşte Caner Erkin gerçeği

Monaco maçı öncesi Şenol Güneş'in Caner Erkin'i neden kadroya almadığı ortaya çıktı.

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İşte Caner Erkin gerçeği
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