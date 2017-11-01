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Jardim, berabere kaldıkları için üzülmüş...

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 22:53 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 22:55
Jardim, berabere kaldıkları için üzülmüş...

Teknik Direktörü Jardim: "Hedefimiz beraberlik değildi. Berabere kaldığımız için çok üzgünüm" dedi.

'nde ile 1-1 berabere kalan 'nun teknik direktörü , rakipleri karşısında iyi oynadıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Jardim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadele sonrası iki farklı duygu yaşadığını belirterek, "Hedefimiz beraberlik değildi. Berabere kaldığımız için çok üzgünüm. Çok istekli ve baskılı oynadık. 2 gol fırsatı yakaladık ancak değerlendiremedik. Bunun için de üzgünüm." dedi.

Vodafone Park'ta taraftarların oluşturduğu atmosferin kendilerini olumlu etkilediğini vurgulayan Jardim, "Buradaki atmosfer oyuncularımı çok etkiledi. Böyle büyük atmosfer, oyuncularıma pozitif etkide bulundu. İyi oyunda seyircinin çok büyük katkısı oldu." diye konuştu.

Gruptan çıkmak için inançlarının olup olmadığı yönündeki soru üzerine Jardim, "Tur için hala inancım var. İnanmamız gerekiyor, maçlar daha bitmedi. Oynanacak 2 karşılaşma var. Onun sonunda durumu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı değerlendiren Leonardo Jardim, şunları söyledi:

"Beşiktaş çok iyi takım. Tecrübeli oyunculara sahip bir ekip. Yüksek seviyede oynamış oyuncuları var. Mesela Adriano, Barcelona'dan geldi. 3-4 çok iyi Türk oyuncuları var. Onların hepsini takip ediyoruz. Süper Lig'de de şampiyon oldu."

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Jardim, berabere kaldıkları için üzülmüş...
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