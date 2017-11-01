Sivasspor'da Samet Aybaba gözünü zirveye dikti

Samet Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendiklerini hatırlatarak, çıkışlarını sürdüreceklerini aktardı.

Ligde bu hafta sonu karşılaşacakları Atiker Konyaspor'un iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu dile getiren Aybaba, "Lige kötü başladılar ama bu demek değil ki kötü takım, çok kolay olacak. Aksine çok daha zor olacak. Yeni bir teknik direktörleri var ama biz her zaman ki ciddiyetimizle çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız." dedi.

Takım üst sıralara çıktıkça herkesin mutlu olduğunu vurgulayan Aybaba, "Bizler mutlu oldukça şehir, yöneticiler, mutlu oluyor ve her şeyi daha çok istiyoruz. Onlar da bunun bilincinde. Atiker Konyaspor maçını da kazanıp yukarılara doğru gitmeyi planlıyoruz. İnşallah bu istediğimiz şekilde sonuçlanır." diye konuştu.

Aybaba, bir basın mensubunun kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda daha iyi futbol oynadığını söylemesi üzerine, şunları kaydetti:

"Biz nasıl rakiplerimize çalışıyorsak önlem almak için onlar da bize çalışmaya başladılar. Doğal olarak bazı maçlarda sıkışıyoruz. İyi oynadığımız ve kazanamadığımız maçlar var. Bundan sonraki maçlarda iyi oynayıp kazanabilirsek önümüzdeki iç saha maçları da bize kolaya döner diye düşünüyorum."

Bir gazetecinin daha önce Sivasspor'un hedefini ilk 10 olarak belirlediğini ancak alınan galibiyetlerle Avrupa Kupaları hedefinin olup olmadığını sorması üzerine deneyimli teknik adam, "Avrupa ilk 10'un dışında değil ki. İlk 5 de ilk 10'un içinde, ikinci de, üçüncü de, birinci de. 10'a kadar gidiyor." ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor ile yapacakları maça 20 bin taraftar beklediklerini dile getiren Aybaba, "Bu bölgenin bir tane takımı var o da Sivasspor. İnsanların biraz fedakarlık yapması lazım, arkadaşlarımızın buna ihtiyacı var. Coşkuya, sevgiye ihtiyacı var. O da tamamlanırsa dört dörtlük takım olma yolunda mesafe katederiz." dedi.

KONE: "GOL ATMAYA DEVAM EDECEĞİM"

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam etti.