Fenerbahçe- Kayserispor arasında oynanan karşılaşma bu sezona damga vuracak maçlardan biri olacak gibi görünüyor. Galatasaray'ın yenildiği haftada puan cetvelinde büyük sıçrama yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, 3-1 öne geçtiği Kayseri 'ye 90+5'te takıldı. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Kayseri ile adeta yıkılan Fenerbahçe vardı. Kadıköy'den bir puan çıkarmayı başaran sarı-kırmızılıların teknik direktörü Marius Sumudica sıcağı sıcağına'a konuştu.İşte en çarpıcı bölümler:"F.Bahçe karşısında harika bir atmosfer vardı. 3-1'den geri döndük. Daha iyisi olamazdı. Son 15 dakika riske girdim, stopere de ileri çık dedim. Futbolda risk almazsanız sonuç gelmez, ben de risk aldım. Şaşırdığım nokta Valbuena'nın çıkması oldu.Maçlarda heyecanımı bazen frenleyemiyorum. Son anda gelen gol beni çok sevindirdi. Kendimi sahada buldum. Futbolculardan biri gol sevincinde arkamdan tekme attı, pantolonumu yırttı.""F.Bahçe ile son karşılaştığım dönemde Sow, Kuyt, Alex gibi isimler kadrolarındaydı. 5 yıl geçti ve çok daha ciddi transferler yaptılar."Valbuena Kayserispor'da olsun diyemiyorum. Bireyler çok önemli olmuyor, oyuncu grubunun sahada ne yaptığı önemli. Bireyler yıldız olsa da sahada birliktelik olmazsa anlamı yok." "Futbolun sahada oynandığını savunanlardanım. Günümüz teknoloji devri ama işin içine video girecekse FIFA , PES oynayalım. Bilgisayar futbolun doğasına aykırı. Futbolcu gibi hakem de insan ve hata yapabilir. Tek doğru olsun istiyorsak, o zaman robotlara maç oynatalım." Aykut Kocaman 'lı Fenerbahçe'ye karşı 2012 yılında da mücadele etmiştim. Şampiyonlar Ligi eleme maçıydı ve Vasliu ile rakip olmuştum.İç sahada 4-1 kaybetmiştik. Trabzonspor'da bir oyuncunun kardeşi (N'Doye) o zaman bizdeydi. Maçta bir penaltı kaçırmıştı. Eğer ben vursaydım o topa kesin gol atardım.""Türkiye'ye gelmeden önce hakemler hakkında çok şey söylediler. 'Büyük takımlara yardım ettikleri, hatalı kararlar verdikleri gibi. F.Bahçe maçına kadar böyle bir şeye denk gelmedim. Son maçta gol yememize neden olan bir hata oldu. Ama Romanya'da hakemler çok daha kötü."geçtiğimiz yıllarda Avrupa Ligi'nde Roma ile maçımız vardı. Gaziantepspor'un başkanı Türkiye'de bulunan menajerime ulaştı. Geldiler bir hafta görüştük ama ne yazık ki o dönemde Vodafone Stadı'nın önünde yaşanan terör saldırısı sonrası transferden vazgeçmiştim. Ancak şu an görüyorum ki Türkiye'de terör ile ilgili bir sorun yaşayabileceğimi düşünerek çok büyük hata yapmışım. Türkiye'de hayat mükemmel ve insanlar çok iyiler. Türkiye'de en çok dikkatimi çeken, bu ülkenin insanı futbolla yatıp, futbolla yatıyor. Basında her zaman futbol konuşuluyor.Lucescu benim için bir babadır. Onun için kurşunun önüne bile atlarım. Romanya'da onunla şampiyonluk yaşadım. Rapid Bükreş'i küçük bir kulüpken, büyük bir takım haline getirdi. Onun Türkiye'de olması Türk futbolu için bir şans. Ben de Türk Milli Takımı'nın başında olsam, yabancı sayısının fazlalığından dert yanardım. Ama ülkede yerli oyuncular da yüksek kaliteye sahip. Ama Lucescu'nun "bir takımdan üç oyuncu sayabilir misiniz" açıklamasına kendi takımımdan Deniz, Güray, Atila örneğini verebilirim. Her maça 4-5 yerli ile çıkıyoruz. Bu Milli Takım adına bir avantaj. Lucescu bizi izlemeye devam etmeliKayserispor Başkanı Erol Bedir ile teknik direktör Sumudica arkadaşımız Taner Karaman'a konuştu. Rumen teknik adama güvendiklerini söyleyen başkan Bedir, "Bu sezon Süper Lig 'i Avrupa bileti alacak bir yerde bitirmek istiyoruz. Hocamız da hırsıyla bize güven veriyor" dedi.