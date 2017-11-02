Balıkesirspor, Andre Santos'la anlaşmak üzere!

TFF 1. Lig takımların Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Bocuk ve Teknik Direktör Can Cangök, düzenledikleri basın toplantısında FIFA'da olan dosyalar ve İstanbulspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, FIFA'lık oldukları Andre Santos ile anlaşmak üzere olduklarını belirterek, "Balıkesirspor kulübüne FİFA'dan yazıda kulübümüzün Andre Santos'a 490 bin Euro borcun 586 bin Euro Avukatlık masrafı ile birlikte 626 bin Euro'yu ödememizi istedi. Santos'a toplamda 656 bin Euro borcumuz var. Bu oyuncu ve avukatı bizi çok zor şartlarda zorluyor. Futbolcu 300 bin Euro'yu peşin alayım geri kalan kısmı 3 taksitte ödememizi istedi. Santos Portekiz'de vergi dairesinin alacağı vergiyi de ayrıca istiyor. Futbolcu ile Balıkesirspor arasında bu yapacağımız yeni protokole FIFA karışmıyor. Ben bu protokolü imzalarsam ölüm fermanı gibi protokol olacak. Oyuncu protokol ile peşin 250 bin Euro istiyor. Bir haftadır oyuncunun avukatı ile görüşmelerimiz sürüyor. Bugün oyuncu ve avukatından cevap bekliyoruz. Bu borç için bir bankadan 500 bin Euro kredi talep ettik. Bu kredi çıkarsa oyuncuya tüm borcumuzu kapatacağız. Ama bankadan kredi çıkıncaya kadar oyuncunun hesabına bir kısım para yatıracağız ve FIFA ya yazımızı yazıp kısmi ödeme yaptığımızı bildireceğiz. FIFA'dan 3-6 puan cezası hemen gelmiyor. FIFA yönetim kurulu toplanınca ceza olayı ortaya çıkıyor. Santos dosyasında disipline gitmeyi göze aldık. FIFA bize 15 veya 20 bin İsviçre Frank'ı ceza veriyor. Biz bu para cezasını göze alacağız. Bu paranın Yüzde 50'sini ödeme gücümüz var. Bankadan kredi çıkarsa Andrea Santos'un tüm borcunu ödeyerek dosyasını kapatacağız. Biz iyi niyetliyiz. Borcumuzu ödemek için çabalıyoruz. Biz kulüp olarak Nuno Dongola dosyasını 15 bin Euro vererek, oyuncu ile anlaşarak çözdük. Bunu haricinde 2 futbolcuya daha borcumuz var. Yabo'ya 40 bin Dolar borcumuz vardı. O borçla ilgili yazışmalarımız devam ediyor. Futbolcunun doktoruna olan 20 bin TL tedavi borcumuz vardı. Onu kapattık. Onun haricinde Zeefuik'e 458 bin Euro borcumuz var. Fakat Zeefuik ile para konusunda anlaştık. Oyuncuya borcumuzu ödeyeceğiz. Onun borcu yavaş yavaş ödeyeceğiz. Anlaştığımız Nuno Coelho'nun 7 tane senedi var. Bu aydan başlayarak Nuno Coelhoya 142 bin 500 Euro başlayarak ödeyeceğiz. Türk futbolculardan İlhan Eker'e 800-900 bin lira borcumuz var. Futbolcuların yüzde 90'ının borcunu ödedik. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur gitmeden sponsor aracılığı ile kulübümüze para aktardı. Belediyeden aktarılan paraların Yüzde 70'ni futbolcu borçları için harcadık. Yeni gelen Büyükşehir Belediye Başkanı belli olunca Balıkesirspor dosyasını sunacağım. Yeni başkan bizimle çalışmak isterse çalışırız. İstemezse çalışmak istemiyorum derse olağan üstü genel kurula gider bırakırım" diye konuştu.

"OKAN VE BURAK RAPOR ALDI"

Okan Alkan ve Burak Çalık'ın kadro dışı bırakılması ile ilgili bir gelişmenin olmadığını söyleyen Bocuk, "Okan ve Burak'a noter aracılığı ile çalışma programı veriliyor. Şu anda devlet hastanesinden aldığı rapor dolayısıyla çalışmalara katılmıyorlar. Raporları bitince yardımcı hoca nezaretinde çalışmalara katılacaklar" dedi.



CANGÖK: "SON 3 MAÇTAKİ GALİBİYET SERİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, iyi bir takım olduklarını ve hafta sonu deplasmanda İstanbulspor'a karşı galibiyet alacaklarını belirterek, "Son 3 maçtaki galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Balıkesirspor bugüne kadar çıktığı her maçı kazandı veya kaybetti. İyi oynayarak kaybetti. Kötü oynayarak az maçta kaybettik. Erzurum ve Samsunspor maçlarında kötü oynayarak kaybettik. Ben oynamaktan yanayım. Türkiye de futbolun gelişmesi için açık futbol oynamaktan yanayım. Bizim takım olarak ne yaptığımız önemli. Futbolcularıma bunu aşılamaya çalışıyorum. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Oyuncunun güvenini kazanması için topla oynamalarına müsaade ediyorum. Kalecimizin degaj yapmasına bile kızıyorum. Çünkü o topu alacak oyun yok. O top tehlike olarak kalemize dönüyor. Zaten defansif olarak yönümüz sıkıntılı. Defansif işimiz yapmak için yapımız agresif değil. Teknik kapasitemiz yüksek takımız. Topa sahip olduğumuzda işimizi daha iyi yapıyoruz. Daha iyi pas yapıyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Daha çok gole yakın oluyoruz. Bunları futbolcularımla konuşuyoruz" şeklinde ifade etti.