Beraberlik uzatmalarda geldi: 1-1

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3'üncü dakikada Edin Visca'dan gelirken, Hoffenheim'ın golünü 47'nci dakikada Grillitsch kaydetti. Grubun diğer maçında ise Ludogorest Razgrad ile Sporting Braga 1-1 berabere kaldı.



Bu sonuçların ardından temsilcimiz Medipol Başakşehir 2, Hoffenheim 4, Sporting Braga 7, Ludogorets ise 8 puana yükseldi.







BAŞAKŞEHİR GALİBİYETE HASRET

Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesi ikinci maçında mağlup ettiği Club Brugge'den sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3 yenilgi, 3 beraberlik aldı.



Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta karşılaşmasında Alman ekibi Hoffenheim ile mücadele etti. Turuncu-lacivertliler, bu müsabaka ile Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıktı. Bugüne kadar grupta oynadığı müsabakalardan galibiyet alamayan Başakşehir, İstanbul'da oynadığı Hoffenheim'a son dakikalarda Visca'nın attığı gol ile 1-1 berabere kaldı.



Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en son ve tek galibiyetini bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ikinci maçında Belçika ekibi Club Brugge'ü 2-0 mağlup ederek almıştı. İstanbul ekibi, bu maçtan sonra oynadığı 6 maçtan 3 yenilgi, 3 beraberlik aldı.



KEREM DEMİRBAY DA OYNADI

Alman ekibi Hoffenheim'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu, Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de başladı ve 74. dakika süre aldı.



Hoffenheim'ın Medipol Başakşehir karşı oynadığı mücadelede Alman ekibinde tanıdık bir isim de vardı. Hoffenheim'da top koşturan Alman asıllı Türk futbolcu Kerem Demirbay, bu önemli Avrupa müsabakasında sahaya ilk 11'de başladı. Demirbay, 74. dakikada yerini Geiger'e bıraktı. Kerem, Almanya'da oynanan müsabakada da 63 dakika sahada kalmış, 2 de asist yapmıştı. Başarılı futbolcu, karşılaşmanın 72. dakikasında bir de sarı kart gördü.



Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkarken taraftarlardan tepki gördü. Kerem, A Milli Futbol Takımı ile Almanya Futbol Takımı arasındaki milli takım seçiminde tercihini Almanya'dan yana kullanmıştı.







AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, rakiplerine deplasmanda yenildikleri maçın ilk 11'ine göre kadroda iki değişikliğe gitti.

Avcı, sakatlığı bulunan Mehmet Batdal ile ilk 11'de olduğu açıklanan ancak maç öncesindeki ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Attamah'ın yerine, Napoleoni ve Alparslan Erdem'i sahaya sürdü.

Müsabakada kaleyi Mert Günok'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Alparslan Erdem, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei ve Napoleoni, forvette ise Mevlüt Erdinç görev yaptı.



Volkan Babacan, Visca, Mossoro, Elia, Uğur Uçar ve Okan Saraçoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.



ÖNEMLİ İSİMLER KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'de takımın birçok önemli ismi kadroda yer almadı.



Sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Emmanuel Adebayor, Manuel Da Costa ve Mehmet Batdal, kadroya alınmadı.

Avcı'nın ideal 11'inde yer alan Volkan Babacan, Visca, Mossoro ve Elia da yedek kulübesinde şans bekledi.

Turuncu-lacivertli ekipte uzun süredir sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz da kadroda yer almadı.







HOFFENHEİM'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Alman ekibinde teknik direktör Julian Nagelsmann, sahalarında kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Alman teknik adam, Kaderabek, Hübner, Pocsh, Geiger ve Uth'un yerine Hoogma, Nordtveit, Zuber, Grillitsch ve Kramaric'e ilk 11'de şans verdi.

Nagelsmann, takımını sahaya Baumann, Hoogma, Nordtveit, Zuber, Grillitsch, Kerem Demirbay, Vogt, Amiri, Schulz, Kramaric ve Wagner ilk 11'iyle çıkardı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Medipol Başakşehir ile Hoffenheim arasında oynanan maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi.

Toplam 17 bin 500 seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 4 bin turuncu-lacivertli taraftar, tribündeki yerini aldı.



Karşılaşmayı yaklaşık 40 Alman taraftar da tribünden takip etti.

Turuncu-lacivertli taraftarlar, "Vatan sana canım feda" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarıyla Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısına tepki gösterdi.







MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

7. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Hoffenheim savunmadan çıkarken Hoogma'dan topu kapan Tunay Torun, sol kanattaki Kerim Frei'a pasını attı. Ceza sahasına giren Kerim Frei, uygun pozisyonda sol çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Baumann meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada konuk ekip etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Amiri'nin ara pasına hareketlenen Kramaric, sağ taraftan Medipol Başakşehir ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Mert Günok, sağına gelen topu kornere gönderdi.

30. dakikada gelişen Hoffenheim atağında Wagner, sol kanattaki Schulz'a pasını attı. Topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Schulz, sol çaprazdan meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Mert Günok parmaklarının ucuyla dokunduğu topu kornere çeldi.

37. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Orta sahada Gökhan İnler'in faul beklediği pozisyonda topu kapan Kerem Demirbay, hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına doğru ilerledi. Kerem, ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Mert Günok topa müdahale ederek gole izin vermedi.

45. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sağ kanatta Mevlüt Erdinç, kafayla topu Caicara'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun ceza sahasına ortasında kaleye yönelen topu, kaleci Baumann kornere attı.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

47. dakikada Kramaric'in pasında ceza sahası içinde sol tarafında topla buluşan Wagner'in pasında arka direkte Grillitsch kayarak boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Mevlüt'ün yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



90+3. dakikada Visca'nın ceza sahası dışı sağ taraftan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1







Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx



Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Clichy xx, Alparslan xx, Epureanu xx, Caiçara xxx, İrfan Kahveci xx (Mossoro dk.81 ?), Gökhan xx, Tunay xx (Visca dk. 62 xxx), Napoleoni xx (Elia dk. 81 ?), Kerim Frei xx, Mevlüt Erdinç xx



Yedekler: Volkan, Uğur, Okan



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Hoffenheim: Baumann xx, Hoogma xx, Nordveit xx, Zuber xx, Grillitsch xxx, Kerem Demirbay xx (Geiger dk. 74 x), Vogt x (Posch dk. 24 xx), Amiri x (Ochs dk. 60 x), Schultz xx, Wagner xx, Kramaric xxx



Yedekler: Kobel, Polanski, Passlack, Hack



Teknik Direktör: Julian Nagelsmann



Goller: Grillitsch (dk. 47) (Hoffenheim), Visca (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, İrfan, Alparslan (Medipol Başakşehir), Amiri, Kerem Demirbay, Zuber (Hoffenheim)