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'a 'nden servet!

Giriş Tarihi: 2.11.2017 12:12 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 12:30
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden servet!

'nde 4 maçta 10 puanı hanesine yazdıran Siyah-Beyazlılar, 39.7 milyon Euro yani 175 milyon TL'yi resmen kasasına koydu. Kartal, son 16'ya kaldıktan sonra ise bu rakam 200 milyon TL barajını geçecek.

'nde ortaya koyduğu mücadele ile göğsümüzü kabartan Siyah- Beyazlılar, sergilediği performansın karşılığını da fazlasıyla alıyor. Öyle ki , dün Monaco ile berabere kalarak 500 bin Euro'luk başarı primini hak ederken, toplam kazancını 39.7 milyon Euro'ya (175 milyon TL) çıkarttı.

175 milyon TL'lik müthiş geliri resmen kasasına koyan Siyah-Beyazlılar, gruptan çıkması halinde 6 milyon Euro'luk son 16 primini alacak. 200 milyon TL barajını geçmesine kesin gözle bakılan Kartal, galibiyetlerle birlikte bu rakamı artırabilir.

Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? Muhtemel rakipleri...
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Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden servet!
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