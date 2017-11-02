Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden servet!

Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu mücadele ile göğsümüzü kabartan Siyah- Beyazlılar, sergilediği performansın karşılığını da fazlasıyla alıyor. Öyle ki Beşiktaş, dün Monaco ile berabere kalarak 500 bin Euro'luk başarı primini hak ederken, toplam kazancını 39.7 milyon Euro'ya (175 milyon TL) çıkarttı.

175 milyon TL'lik müthiş geliri resmen kasasına koyan Siyah-Beyazlılar, gruptan çıkması halinde 6 milyon Euro'luk son 16 primini alacak. 200 milyon TL barajını geçmesine kesin gözle bakılan Kartal, galibiyetlerle birlikte bu rakamı artırabilir.